Inter Milan - FC Barcelone : les compositions officielles

Qui sera le premier finaliste de la Ligue des champions ? L’Inter Milan accueille le FC Barcelone en demi-finales retour de la C1 ce mardi soir (coup d’envoi 21h00, un match à suivre sur FM). L’incertitude demeure avant cette rencontre puisque les deux équipes n’ont pu se départager à l’aller en Catalogne (3-3) dans une rencontre spectaculaire où les Italiens ont fait la course en tête.

Pour cette rencontre, Simone Inzaghi est toujours privé de Pavard (blessé) mais récupère Lautaro Martinez. Blessé au match aller, le capitaine tient sa place en attaque avec Thuram. Pour le reste, c’est du classique avec Bisseck qui accompagne Acerbi et Bastoni en défense. En difficulté lors de la première manche, Dimarco est reconduit en piston gauche alors que Barella, Calhanoglu et Mkhitaryan forment le milieu. Côté Barça, Koundé est aussi blessé tout comme Baldé. Hansi Flick opte donc pour Garcia à droite de la défense avec Martin à gauche et une charnière Cubarsi-Martinez. Au milieu, Olmo entoure Pedri et De Jong alors que devant Ferran Torres est préféré à Lewandowski avec Raphinha et Yamal.

Les compositions officielles :

Inter Milan : Sommer - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Lautaro Martinez, M. Thuram.

FC Barcelone : Szczesny - Garcia, Martinez, Cubarsi, Martin - Pedri, De Jong, Olmo - Yamal, Torres, Raphinha.