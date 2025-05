Inter : Davide Frattesi raconte son malaise après son but de la victoire

C’est l’une des grandes scènes de cette folle soirée. Auteur du 4e et dernier but de son équipe en prolongation, Davide Frattesi a offert la qualification à l’Inter en finale de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Forcément, cela valait bien une célébration avec les supporters et ses coéquipiers mais il a tellement été puisé loin dans ses ressources qu’il a été victime d’un léger malaise sitôt après l’euphorie retombée. Déjà buteur à Munich en quart de finale, le milieu de terrain a raconté ses émotions au micro de Sky Sport Italia après le coup de sifflet final.

«J’ai tellement crié après le but que ma tête tournait et que je voyais tout en noir. J’ai eu de la chance de terminer le match parce que ma tête tournait. Après Munich, je ne pensais pas pouvoir revivre une telle émotion, mais cela s’est reproduit. C’est la beauté du football. Mon but ? Cela fait partie de ma carrière, je n’ai peut-être pas un talent incroyable mais je suis toujours le dernier à abandonner. Mon dévouement a été récompensé. À 3-3, je n’arrêtais pas de dire à Marcus (Thuram) : ''On va passer’'. C’était un match incroyable.» Il faudra compter sur lui en finale.