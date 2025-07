Le Bayern Munich a trouvé le remplaçant de Jamal Musiala !

Ce sont des images que l’on n’aime pas voir sur un terrain de football. Ce samedi, le PSG s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde des Clubs en battant le Bayern Munich. Une rencontre marquée par la terrible blessure de Jamal Musiala en fin de première période. Sur un duel anodin dans la surface avec Gianluigi Donnarumma, le crack allemand a vu sa cheville se casser sous ses yeux. Dès lors, le diagnostic est tombé et Jamal Musiala sera bel et bien absent plusieurs mois à cause d’une blessure au péroné et à certains ligaments.

Face à cette situation délicate, le Bayern Munich est désormais dans l’obligation de recruter pour pallier la perte du virtuose de 22 ans. Ce week-end, la presse allemande faisait état des hésitations de la presse allemande sur le marché des transferts. Ayant la possibilité de prolonger la légende Thomas Müller pour une cuvée supplémentaire, le club bavarois avait également la possibilité de sortir le chéquier sur le mercato. Pour autant, les 80 millions d’euros réclamés par Stuttgart pour Nick Woltemade ont refroidi quelques ardeurs en Bavière.

Luis Diaz aurait déjà un accord avec le Bayern Munich

Dès lors, les pensionnaires de l’Allianz Arena recherchent des alternatives. En ce sens, Max Eberl, le directeur sportif du Bayern, souhaite enrôler un ailier depuis des semaines. Mais alors que la piste Nico Williams est désormais fermée et que celle menant à Bradley Barcola est beaucoup trop sinueuse, le Bayern Munich envisage désormais la venue de Luis Diaz. Annoncé sur le départ de Liverpool, l’ailier colombien a notamment été cité du côté du FC Barcelone ces dernières semaines.

Pour autant, Bild affirme que le Bayern Munich est déjà entré en discussions avec le joueur. Mieux encore, le quotidien d’outre-Rhin affirme qu’un accord existerait déjà avec le joueur. Pour le moment, aucune négociation n’a eu lieu entre les deux clubs alors que Liverpool, ouvert à la vente, pourrait le libérer pour un chèque aux alentours des 70, voire 80 millions d’euros.