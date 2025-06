Real Madrid : gros doute pour Kylian Mbappé

Dans la nuit, le Real Madrid a affronté le RB Salzbourg lors du dernier match de la phase de poules de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Le club ibérique s’est imposé 3 à 0 grâce à des buts signés Vinicius Junior, Fede Valverde et Gonzalo Garcia. Au prochain tour, la formation madrilène affrontera la Juventus. Il reste à savoir si Kylian Mbappé, qui a été victime d’une gastro-entérite aiguë sera ou non de la partie.

Questionné sur la star française, Xabi Alonso s’est montré très prudent au sujet de sa présence pour les huitièmes de finale. « Nous voulons qu’il revienne, nous nous attendons à ce qu’il soit au meilleur de sa forme. Je ne peux pas dire qu’il jouera, mais nous sommes optimistes pour mardi (…) On verra bien. Je ne veux pas me précipiter. On pensait que Mbappé serait là, mais ce n’était pas le cas. Il reste quatre jours de préparation, et je veux être optimiste, mais aussi prudent. On verra bien.» KM9, qui doit ronger son frein, fera son possible pour être présent.

