Le Havre : Didier Digard salue l’arrivée imminente de Paul Pogba à Monaco

C’est la grande info du football français des derniers jours. En effet, pisté par quelques clubs, Paul Pogba est sur le point de rejoindre Monaco dans les prochains jours. Une bombe qui va forcément secouer la Ligue 1 alors qu’aucune autre star de cette envergure n’avait rejoint un autre club que le PSG. Depuis quelques heures, et l’accord trouvé entre Pogba et Monaco, tout le monde s’excite quant à cette arrivée plus que prometteuse dans l’élite. Entraîneur du Havre, Didier Digard a salué l’arrivée imminente de Pogba en Ligue 1 dans les colonnes de L’Équipe :

«L’arrivée d’un tel champion est une excellente nouvelle pour notre Championnat, qui plus est un Français champion du monde. Ce ne sera pas aisé de rattraper le temps qu’il a perdu, ses deux années loin des terrains, mais Paul est tellement talentueux qu’avec de la patience et du travail, il réussira. J’imagine qu’il a une énorme envie et qu’il s’est bien préparé. Il a forcément travaillé de manière spécifique, c’est un bosseur, il va vouloir prouver. Monaco est en train de construire une équipe avec des jeunes talentueux et des joueurs d’expérience. Paul est le profil idéal pour venir renforcer ce groupe, il va se fondre sans souci dans ce collectif. La Ligue 1 est un Championnat composé d’excellents milieux. Mais les qualités de Pogba sont très rares. Il a toujours eu une aisance technique exceptionnelle mais aussi des qualités physiques hors norme. Il faut vraiment profiter de l’avoir dans notre Championnat, on n’aurait jamais imaginé le voir d’aussi près il y a encore quelques mois.»