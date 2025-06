Angers SCO : fin de parcours pour Jean-Eudes Aholou

Jean-Eudes Aholou et l’Angers SCO viennent de mettre un terme, de manière anticipée, à leur collaboration d’un commun accord, alors que le contrat du joueur courait initialement jusqu’en 2026. Arrivé le 1er juillet 2024 lors du mercato estival, le milieu défensif de 31 ans aura disputé 26 rencontres sous le maillot noir et blanc lors de la saison 2024/2025, inscrivant deux buts. Le club a salué le professionnalisme et l’implication de l’international ivoirien tout au long de son passage au club.

Formé au LOSC Lille, Aholou s’est ensuite imposé dans plusieurs clubs de Ligue 1, passant successivement par Strasbourg, Monaco et Saint-Étienne, où il a consolidé son rôle de sentinelle expérimentée. Son départ d’Angers marque donc une nouvelle étape dans une carrière riche, bâtie sur la rigueur et la régularité au cœur du jeu. Libre de tout engagement, le club lui souhaite le meilleur pour la suite de son parcours.