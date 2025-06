Le FC Barcelone veut sauver un flop de Chelsea !

Depuis son arrivée à l’été 2023 (pour environ 37M€ sur un contrat jusqu’en 2031, prolongé jusqu’en 2033), Nicolas Jackson a connu un parcours en dents de scie à Stamford Bridge. S’il a brillé par moment – notamment avec 14 buts en Premier League dès sa première saison et une participation active au pressing, soulignée par Enzo Maresca comme « remarquable, avec et sans ballon » – son irrégularité a souvent éclipsé ses qualités. Ces derniers temps, son inefficacité devant le but, marquée par plusieurs matchs sans marquer et deux cartons rouges récents (dont un en Coupe du Monde des Clubs contre Flamengo), ont nourri un sentiment de fléchissement.

Au cœur de ce constat contrasté, la Serie A guette. D’après Sky Italia, des cadors transalpins comme la Juventus ou Naples suivent de près l’attaquant sénégalais et envisagent un transfert possible, à l’occasion d’un mercato riche en surprises. Ce serait une porte de sortie intéressante, tant pour Jackson – en quête de régularité – que pour Chelsea, qui pourrait tirer profit de ce départ pour rafraîchir son effectif. Alors que le Sénégalais doit rapidement réaffirmer son rôle chez les Blues, cette attention italienne pèse sur son avenir, en pointant un profil encore jugé prometteur mais fragile au plus haut niveau. Mais les clubs italiens ne sont pas les seuls sur le dossier.

La Catalogne ouvre les portes à Jackson !

Alors que Nicolas Jackson traverse une période contrastée à Chelsea, son profil continue de séduire en Europe. Selon les informations du média sénégalais Taggat, le FC Barcelone s’est récemment manifesté pour le recruter. Le club catalan aurait même entamé des discussions concrètes avec l’entourage du joueur cette semaine, preuve d’un réel intérêt. Dans un contexte où le Barça cherche des renforts offensifs à moindre coût pour compenser ses difficultés financières, l’attaquant sénégalais représente une cible à la fois accessible et prometteuse. Sa polyvalence en attaque, sa vitesse et sa capacité à faire des différences dans les petits espaces sont des atouts qui plaisent au staff technique catalan.

De son côté, Nicolas Jackson ne semble pas insensible à cette approche. Toujours selon Taggat, l’ancien de Villarreal se montre ouvert à un départ de Chelsea, où sa place de titulaire n’est pas garantie pour la saison prochaine, surtout avec les ambitions de renouveau sous Enzo Maresca. Un transfert vers la Liga, qu’il connaît bien, pourrait relancer sa progression dans un cadre tactique plus favorable à ses qualités. Le Barça, en quête de joueurs capables de s’adapter rapidement à son jeu de possession à l’instar de Nico Wililiams, voit en Jackson une option crédible pour étoffer sa ligne offensive et offrir une alternative mobile à Robert Lewandowski.