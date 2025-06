Jérôme Rothen s’en prend à Kylian Mbappé

Auteur de deux buts et deux passes décisives en autant de rencontres lors du rassemblement des Bleus pour le Final 4 de Ligue des Nations, Kylian Mbappé affiche des statistiques trompeuses quant à son impact sur le terrain. L’attaquant français a été très imprécis avec le ballon, manquant énormément de passes qui auraient pu mettre son équipe dans l’avancée, notamment contre l’Allemagne. De quoi faire exploser l’ancien ailier Jérôme Rothen.

«Pour un bon attaquant, on est capable de dire: ‘Il fait la bonne course, le bon appel, il perd son face-à-face, ça arrive’. Mais pour Kylian Mbappé, qui se proclame meilleur joueur de la planète foot, tu ne peux pas juste te dire: ‘Ce n’est pas grave, il a raté’. Non, tu dois être beaucoup plus efficace mon coco. Parce qu’avec le nombre d’occasions que tu as… Et ce n’est pas que sur ce match-là, ça faisait un an qu’il n’avait pas marqué dans le jeu», peste l’ancien joueur du PSG et de Monaco au micro de RMC. Sacré homme du match contre les Allemands, Kylian Mbappé n’a visiblement pas convaincu.