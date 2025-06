Pourquoi le FC Barcelone a autant forcé pour recruter Joan Garcia

Pour les gens qui ne suivent pas forcément le football espagnol au quotidien, le nom de Joan Garcia n’évoque probablement pas grand-chose, si ce n’est celui d’un joueur qui revient de façon incessante dans les rumeurs mercato depuis des mois déjà. Forcément, beaucoup se demandent donc pourquoi le Barça force autant pour recruter ce gardien qui, médiatiquement du moins, ne fait pas forcément partie des joueurs les plus en vue à ce poste. Pour les fans de Liga en revanche, il n’y a aucun doute, le portier de l’Espanyol fait partie des meilleurs gardiens du championnat et pourrait même prétendre sans trop de problèmes à cette première place s’il n’y avait pas un certain Thibaut Courtois dans l’équation. Dès lors, on comprend mieux l’obstination du FC Barcelone pour le recruter.

Si le Barça force pour Joan Garcia, c’est donc tout d’abord, et sans trop de surprise, dans une logique sportive. Le portier de 24 ans apporte avec lui une véritable plus-value sportive, à l’heure où Wojciech Szczęsny n’a pas terminé la saison de la meilleure des manières, encaissant beaucoup de buts dans les gros matchs. Derrière, Marc-André ter Stegen, qui ne faisait déjà plus trop l’unanimité avant sa longue blessure, génère des doutes sur son état physique. Clairement, Garcia viendrait occuper la place de numéro 1.

Une opportunité de marché trop belle

Cette saison, c’est le gardien qui a réalisé le plus d’arrêts du championnat, et son jeu au pied est logiquement un atout énorme en sa faveur. Tous les observateurs sont unanimes sur ses qualités, et tout indique qu’il sera aussi, à terme, le portier de la sélection espagnole. Surtout, le Barça prépare l’avenir. Avec un effectif assez jeune et prometteur et des joueurs appelés à être des références à leur poste très rapidement, Deco et Joan Laporta peuvent se tourner vers l’avenir avec optimisme. Mais ce n’était pas le cas pour le poste de gardien, où les options à disposition avaient déjà dépassé la trentaine. Avec Joan Garcia, le Barça peut, si tout se passe bien, avoir trouvé son gardien pour la prochaine décennie.

Il y a aussi une logique financière évidente derrière tout ça, puisqu’un tel gardien disponible pour seulement 25 millions d’euros - le montant de sa clause libératoire - est une opportunité de marché que le club ne pouvait pas laisser passer. Le fait qu’il soit espagnol, né dans la région de Barcelone qui plus est, est aussi une valeur ajoutée, pour son intégration dans l’effectif mais également en termes d’image et de symbole. Clairement, le FC Barcelone espère avoir trouvé en Joan Garcia son nouveau Victor Valdés…