Étoile Rouge de Belgrade : qui est Andrija Maksimovic, le "Messi Serbe" qui va affronter l’AS Monaco

Géant du football serbe, l’Étoile Rouge de Belgrade est fidèle à sa réputation. Actuel leader de son championnat avec 10 victoires en 11 matches, le club rouge et blanc est plus en difficulté en Ligue des Champions avec une 33e place sur 36 et devra rebondir ce mardi contre l’AS Monaco. Face au club du Rocher, la formation serbe pourra s’appuyer notamment sur son grand talent issu de la formation, Andrija Maksimovic. Seulement âgé de 17 ans, le milieu offensif est en train de grandir à vive allure. Joueur créatif et remuant capable de jouer sur l’aile droite, il se distingue par des qualités techniques et un sens du dribble hors-norme. Auteur de 29 buts en 25 matches avec les U17 du club lors de la saison 2022/2023, il s’était bien adapté au niveau professionnel l’an dernier. Participant à 24 matches avec la réserve en deuxième division, il avait inscrit 6 buts pour 1 offrande et avait brillamment enchaîné avec un Euro U17 où la Serbie avait été demi-finaliste.

La suite logique était donc cette explosion en équipe première et elle arrive cette saison. S’il avait commencé en réserve et a été lancé le 14 septembre dernier contre Napredak en championnat, Andrija Maksimovic, depuis, c’est une réelle success-story pour le natif de Novi Pazar. Disputant 6 matches avec l’équipe première, il a réalisé 2 offrandes et devient doucement titulaire. Il aura notamment crevé l’écran lors du derby remporté avec la manière contre le Partizan Belgrade. Même lorsque son club s’est incliné 4-0 contre l’Inter Milan le 1er octobre dernier il est ressorti du lot comme l’a souligné son coach Vladan Milojevic : «Andrija est incroyablement talentueux. C’est pour cela qu’il a eu sa chance. Je ne savais même pas à quel point il était jeune, c’est la récompense de son travail acharné.»

Son club réclame au moins 20M€

Le gaucher qui est déjà surnommé le "Messi Serbe", le "Messi de Zvesda" ou encore le "Messi du Marakana" ne pouvait cacher ses émotions après ses débuts en Ligue des Champions : «je vais continuer à m’entraîner dur pour prouver que je peux faire encore mieux. Je suis heureux de continuer avec le club que j’aime. L’entraîneur Milojević me donne de la force et il m’aide à me détendre avant chaque match.» Et le phénomène Andrija Maksimovic ne va pas s’arrêter tout de suite. En effet, il a été sélectionné avec la Serbie pour la première fois lors de la trêve internationale d’octobre et a pu jouer contre la Suisse et l’Espagne. Le sélectionneur Dragan Stojkovic n’a pas hésité pour le lancer : «je l’ai remarqué lors du Championnat d’Europe U17 à Chypre et il m’a vraiment impressionné. Je le vois comme un joueur avec un grand potentiel et j’attends avec impatience son avenir. Il est un exemple pour les jeunes joueurs qui rêvent de jouer en équipe nationale.» Désormais le plus dur se présente pour Andrija Maksimovic, c’est-à-dire confirmer tout son talent et résister à la pression du monde professionnel.

Et justement, les sollicitations autour de son avenir sont de plus en plus nombreuses. Comme l’a révélé Sky Germany, la Juventus, Manchester City et Liverpool étaient sur le coup tandis que le Borussia Dortmund avait déjà pris des renseignements auprès de l’Étoile Rouge de Belgrade. Auparavant estimé à 15 millions, le joueur devrait rapporter encore plus au club serbe et le directeur général Zvezdan Terzić a mis les barbelés. Sept, huit clubs sérieux m’ont appelé. Selon le règlement, il ne peut pas encore y aller, il n’aura 18 ans qu’en juin. Il n’y a pas encore de prix fixe, mais il ne sera pas inférieur à 20 millions d’euros et ils sont prêts à payer ce montant, plus les bonus. Tout cela est le courage de notre politique de club, où nous avons cru en lui, l’avons mis à jouer dans le derby contre le Partizan et à jouer à Milan a-t-il déclaré le dirigeant dans des propos recueillis par Mozzart Sport. Les enchères ont débuté pour Andrija Maksimovic et nul doute que la Ligue des Champions sera une belle vitrine pour lui. Futur adversaire de l’Étoile Rouge de Belgrade, l’AS Monaco est prévenue.