Chelsea : Dastan Satpaev, la pépite kazakhstanaise de 16 ans qui cartonne en Ligue des Champions

Kendry Paez (Independiente del Valle), Geovany Quenda (Sporting CP) ou encore Estevao (Palmeiras), Chelsea a multiplié sur les dernières saisons les transferts de joueurs mineurs malgré la contrainte d’attendre leur majorité afin de pouvoir les utiliser. Le club anglais qui a pour objectif de signer les meilleurs talents en devenir pour se construire l’équipe la plus compétitive possible n’hésite pas à regarder partout pour y parvenir. Et les Blues sont allés jusqu’à superviser le championnat kazakhstanais afin de trouver la pépite Dastan Satpaev.

«Le Kairat d’Almaty et Chelsea (Londres) ont conclu un accord pour le transfert de l’attaquant de 16 ans. À l’été 2026, après avoir atteint l’âge adulte, il rejoindra officiellement le club anglais. D’ici là, Satpaev continuera de jouer pour le Kairat», a d’ailleurs annoncé son club dans un communiqué. Le transfert est estimé à 4 millions d’euros bonus compris. Né le 12 août 2008, cet avant-centre au petit gabarit (1m73) est un vrai phénomène dans son pays. Lancé à 15 ans en équipe première, il avait impressionné en championnat U18 lors de la saison 2024 avec 26 buts et 10 passes décisives en 28 rencontres. De quoi le rendre déjà trop grand pour le football de jeunes.

Un phénomène de précocité

Passé en équipe première où il s’illustre par son côté clinique, sa vitesse, son centre de gravité bas et ses changements d’appuis qui font très mal, Dastan Satpaev est en train de livrer une saison solide. Auteur de 9 buts et 5 passes décisives en 19 rencontres avec l’équipe A du Kairat Almaty, il a ainsi remporté la Supercoupe du Kazakhstan en février dernier et son équipe est actuellement deuxième à un point du FC Astana. En course pour le titre, il a également pu découvrir la Ligue des Champions avec les tours préliminaires et ce mardi, il a brillé contre les Slovènes de l’Olimpija Ljubljana (1-1).

Auteur d’un but, il est devenu le troisième plus jeune joueur à marquer dans un match de Ligue des Champions à 16 ans, 10 mois et 26 jours, ce qui est mieux que ce qu’a réalisé Ansu Fati (17 ans, 1 mois et 9 jours) ou Lamine Yamal ((17 ans, 2 mois, 6 jours). Le record reste détenu par Nicklas Bärkroth avec l’IFK Göteborg en 2008 contre le SS Murata, club de Saint-Marin (16 ans, 6 mois, 4 jours). Outre cela, il a aussi fait ses débuts en sélection avec le Kazakhstan en mars dernier et compte depuis 3 apparitions avec les Léopards des Neiges.

Pour autant, il sera difficile de s’imposer directement à Chelsea et son représentant German Tkachenko a ouvert la porte à la possibilité de passer par la France avant. «Il existe différents scénarios pour l’avenir de Satpaev, nous travaillons sur tous les aspects. Premièrement, nous sommes confiants quant à la bonne évolution de Chelsea. Deuxièmement, il existe d’autres possibilités ; heureusement, il existe un point de départ. Un prêt à Strasbourg ? Ou un transfert vers n’importe quel autre club. Chelsea vend et cela peut aussi devenir un tremplin pour nous», a-t-il déclaré à Sport 24. Grandissant loin de Chelsea en attendant sa majorité, Dastan Satpaev est un nouveau talent repéré par Chelsea qui devrait rapidement faire parler de lui.