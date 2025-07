Arsenal et le Sporting CP tombent d’accord pour le transfert de Viktor Gyökeres

La fin d’un long dossier. Après plusieurs semaines à la recherche de son nouvel avant-centre, Arsenal est sur le point de boucler une arrivée. Il s’agit de celle de Viktor Gyökeres en provenance du Sporting CP. Après de longues négociations freinées par le président du club portugais, Frederico Varandas, les Gunners ont fait une avancée décisive en acceptant les conditions des Portugais.

Formulant une offre de 63,5 millions d’euros plus 10 millions d’euros de bonus, le club londonien s’est mis d’accord avec les Leoes selon The Athletic. L’attaquant suédois de 27 ans, qui ne s’est pas présenté à la reprise de l’entraînement avec le Sporting, est déterminé à rejoindre les Gunners et la Premier League. Un contrat de cinq ans est prévu pour celui qui a inscrit 54 buts en 52 matchs la saison passée toutes compétitions confondues.

Arsenal tient enfin son attaquant

Priorité de Mikel Arteta pour renforcer l’attaque, Gyökeres deviendrait la quatrième recrue estivale d’Arsenal après Martin Zubimendi, Christian Norgaard et Kepa Arrizabalaga. Le club a également sécurisé l’arrivée de Noni Madueke et s’est penché sur le dossier Rodrygo. L’objectif est très clair : combler le manque d’un véritable numéro 9 et se renforcer sur les ailes.

Admiré depuis longtemps par le nouveau directeur sportif Andrea Berta, Gyökeres pourrait incarner la pièce manquante de l’attaque londonienne. International suédois à 26 reprises (15 buts), il s’apprête à franchir un immense cap dans sa carrière. Arsenal est l’une des équipes les plus actives sur ce début mercato.