National : Versailles jouera au Camp des Loges

Ce vendredi, le FC Versailles a annoncé dans un communiqué qu’il jouera bien la saison prochaine au Camp des Loges. L’ancien centre d’entraînement du PSG va donc servir à Versailles pour cette saison après avoir utilisé récemment Jean-Bouin et le stade Walter-Luzi de Chambly.

«Le FC Versailles annonce que ses matchs à domicile pour la saison 2025-2026 se joueront principalement au Camp des Loges, à Saint-Germain-en-Laye. Ce choix s’inscrit dans une volonté claire de structuration du club. Il répond à deux objectifs : Garantir une stabilité dans les infrastructures d’accueil sur les prochaines saisons, Affirmer l’ancrage du club dans le territoire yvelinois. Le Camp des Loges est un site emblématique et prestigieux, historiquement lié au football de haut niveau. Il a longtemps accueilli les entraînements du Paris Saint-Germain. Le site garantit une capacité d’accueil sécurisée, avec des accès facilités pour les joueurs, les officiels et le grand public. Situé à Saint-Germain-en-Laye — lieu de naissance de Louis XIV —, il porte une dimension historique forte, pleinement rattachée à l’identité de Versailles. (…) Le club réaffirme également son attachement à la ville de Versailles et à son stade historique : Montbauron.»