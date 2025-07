Real Madrid : Xabi Alonso ne sait plus quoi faire avec Brahim Diaz

Arrivé au Real Madrid peu avant la Coupe du Monde des Clubs, Xabi Alonso a vécu une première expérience assez compliquée. Après avoir dû composer sans Kylian Mbappé, malade, durant la majorité de la compétition, le néo-manager madrilène a essuyé une première débâcle en demi-finale de la compétition, contre le Paris Saint-Germain (4-0). Et depuis son arrivée, l’ex-manager du Bayer Leverkusen a déjà eu quelques préférences pour bâtir sa nouvelle équipe, avec l’intégration de Gonzalo Garcia.

La suite après cette publicité

Mais aussi avec des choix différents de ceux de Carlo Ancelotti, en intégrant notamment Dean Huijsen et Arda Güler, qui ont pris le dessus et ont gagné la confiance de l’entraîneur basque. Et forcément, d’autres ont perdu des points. C’est notamment le cas de Brahim Díaz (25 ans). Depuis l’arrivée de Xabi Alonso, l’international marocain n’a disputé que 45 minutes contre Pachuca, en phase de poules. Contre seulement 26 face à Al-Hilal et au PSG, et 9 contre le RB Salzbourg. Alors qu’il n’est même pas entré en jeu contre la Juventus et Dortmund.

La suite après cette publicité

Brahim Díaz a perdu des points

Un changement de statut drastique, alors qu’il était l’une des rotations favorites de Carlo Ancelotti, il y a quelques semaines seulement. Brahim Díaz n’a pas séduit son nouveau manager, qui cherche à définir de nouvelles hiérarchies au sein de l’équipe. Xabi Alonso semble davantage faire confiance à Arda Guler et attend l’arrivée de Franco Mastantuono, cible appréciée par le manager de 43 ans et dont le Real Madrid a investi 63,2 millions d’euros pour l’enrôler.

Mais selon AS, cela ne remettra pas en question l’avenir du Marocain, qui souhaite s’imposer à Madrid. «Aujourd’hui, nous avons un nouvel entraîneur exceptionnel qui connaît parfaitement le club et sait ce qu’il attend de nous. J’ai toujours eu l’ambition de réussir ici, c’est mon objectif depuis le début», expliquait-il, fin juin. Une prolongation est quasi-actée, mais il devra se battre pour avoir une place importante la saison prochaine. Et le probable départ de Rodrygo pourrait arranger les choses.