PSG : la stats complètement folle de Hakimi

Achraf Hakimi réalise une saison exceptionnelle sur le plan statistique. Avec 22 contributions décisives (10 buts, 12 passes décisives) en compétitions officielles, il est tout simplement le défenseur le plus décisif parmi les joueurs évoluant dans les cinq grands championnats européens. Son influence offensive, que ce soit par ses montées tranchantes, ses centres ou sa capacité à conclure, s’est imposée comme un atout majeur dans le système du PSG.

La suite après cette publicité

Pour la première fois de sa carrière, le latéral marocain a franchi la barre symbolique des 10 buts en club sur une seule saison. Un cap significatif qui confirme sa montée en puissance et son rôle de plus en plus central dans le jeu parisien. Polyvalent, fiable et décisif, Hakimi continue d’élargir le champ des possibles pour un joueur à son poste.