Le joli message de Rafael Leao à Théo Hernandez pour son départ de l’AC Milan

Théo Hernandez va faire ses adieux à l’Italie et l’AC Milan. Massimiliano Allegri l’a annoncé ce lundi lors de sa première conférence de presse en tant qu’entraîneur des Rossoneri. Et s’il n’a pas souhaité révéler la prochaine destination du latéral gauche français, tout indique que ce dernier rejoindra le club saoudien d’Al-Hilal, comme nous le révélions en exclu il y a quelques semaines. Sur Instagram, Rafael Leão a publié un joli message souhaitant bonne chance à son ami et coéquipier Theo Hernandez, avec qui il a partagé l’aile gauche milanaise pendant des années.

«Nous avons traversé ensemble de nombreux bons et mauvais moments, mais ce fut un plaisir de partager le vestiaire et le terrain avec toi, mon frère, a écrit l’ancien du LOSC. Je te souhaite tout le bonheur du monde dans cette nouvelle étape de ta vie. Tu vas énormément me manquer, car au fil des années tu es devenu quelqu’un de très important pour moi. Ce n’était pas censé se terminer de cette manière, mais la vie est faite de défis. Bonne chance pour ce nouveau chemin. Comme toujours, je continuerai à te soutenir, toi et nous !»