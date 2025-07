Naples refuse une grosse offre de Galatasaray pour Victor Osimhen

Un été encore où le cas Victor Osimhen fait la une en Italie et en Turquie. Le club stambouliote souhaite conserver l’attaquant nigérian, auteur de 26 buts et 5 passes décisives en 29 rencontres de championnat turc pendant son prêt. Mais forcément, Naples va être dur en affaires, comme à son habitude.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, Galatasaray est décidé à payer les 75 millions d’euros de la clause libératoire du joueur, valable sur ce début du mois de juillet et pour les clubs étrangers. Mais le club turc veut la régler en plusieurs paiements, ce que l’écurie napolitaine refuse, exigeant des garanties bancaires et un paiement immédiat et cash de ce montant. Al-Hilal serait en revanche disposé à mettre ces 75 millions d’euros sur la table d’un coup.