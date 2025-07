John Textor veut racheter un club… déjà interdit de recrutement

John Textor continue de faire parler de lui. Après sa mise en retrait de l’Olympique Lyonnais et la vente de ses parts à Crystal Palace (43% à Woody Johnson, patron des Jets de New York), l’homme d’affaires américain a révélé, ce jeudi, son intérêt pour Sheffield Wednesday, actuellement en Championship, la deuxième division anglaise. «Ils devraient pouvoir se battre pour le titre chaque année mais ce n’est pas le cas», a notamment déclaré Textor, invité du podcast White & Jordan sur talkSPORT.

«Mes enfants sont de grands supporters de Palace, et je crois que mon premier match de football a eu lieu contre Stockport County (club de 4e Division). Mon premier match de Premier League était beaucoup plus ancien, ce qui m’a permis de découvrir une autre facette du football anglais. Je préfère nettement les clubs de Championship», a par ailleurs ajouté l’Américain de 59 ans. Sacré quatre fois champion d’Angleterre en 1903, 1904, 1929 et 1930, Sheffield Wednesday est interdit de recrutement jusqu’en 2027 pour avoir manqué à plusieurs reprises le paiement des salaires de ses joueurs…