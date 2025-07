Un joueur de l’Athletic positif à un contrôle antidopage

Stupeur à l’Athletic Bilbao. Le défenseur espagnol Yeray Álvarez (30 ans) vient d’annoncer qu’il avait été testé positif à un contrôle antidopage après la demi-finale aller de Ligue Europa contre Manchester United. Le joueur, qui avait eu un cancer du testicule en 2016, a indiqué que ce résultat positif serait dû à la prise de son médicament contre la chute des cheveux.

« Il y a quelques semaines, j’ai appris que j’avais été contrôlé positif lors d’un test antidopage de l’UEFA après le match aller de la demi-finale de l’Europa League contre Manchester United. La nouvelle a été un véritable choc et je n’arrivais pas à y croire, car je n’ai jamais pris de substances interdites de ma vie. Depuis que j’ai surmonté ma maladie, je suis un traitement pour l’alopécie depuis des années et, après avoir étudié le cas, nous avons établi que j’ai été contrôlé positif parce que j’ai pris involontairement un médicament contre la perte de cheveux contenant une substance interdite. La procédure disciplinaire étant en cours d’instruction et soumise à la confidentialité, je suis provisoirement suspendu et je ne suis pas autorisée à faire d’autres déclarations publiques. Je tiens à vous dire à tous que je regrette beaucoup cette situation mais, avec le soutien du club, je travaille à ma défense dans l’espoir de pouvoir revenir sur le terrain le plus rapidement possible. Une fois le processus terminé, je donnerai toutes les explications nécessaires. Je tiens à remercier l’Athletic Club pour son soutien et son appui dès le premier instant et à exprimer ma confiance dans la justice et les institutions sportives », a déclaré le joueur sur ses réseaux sociaux.