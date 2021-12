Arsenal : mais qui est Charlie Patino, la nouvelle pépite des Gunners ?

Dans le monde du football, les jeunes cracks ne manquent pas et les clubs sortent de plus en plus de joueurs de leur centre de formation. Au Paris Saint-Germain, ils sont en effet nombreux à faire parler d'eux, mais c'est aussi le cas dans d'autres pays comme l'Angleterre. Du côté de la capitale Londres, une écurie vient d'ailleurs de révéler l'une de ses pépites aux yeux du grand public. Lors de la rencontre contre Sunderland mardi soir en League Cup (5-1, quart de finale), Arsenal a en effet lancé dans le grand bain un certain Charlie Patino, 18 ans.

Entré en jeu à la 80e minute à la place d'Emile Smith Rowe, l'international anglais U19 (1 sélection) a vécu un rêve éveillé puisqu'il a inscrit le dernier but des Gunners dans le temps additionnel sur une passe de Nicolas Pépé. Première apparition en pro, premier but : le milieu a fait fort. Et forcément, son entraîneur Mikel Arteta était ravi pour lui : «un beau moment. C'est un enfant qui sort de notre système de formation, un enfant adorable. Il s'entraîne avec nous presque chaque semaine. C'était un rêve. (...) En tant que débutant, venir ici, marquer devant nos fans, c'est un moment vraiment spécial.»

Arsenal avait déjà dépensé de l'argent pour le recruter en 2015

Mais s'il a fait ses grands débuts chez les professionnels il y a quelques heures, Charlie Patino n'impressionne pas depuis hier. En 2015, ce n'est pas pour rien si les dirigeants londoniens ont mis 10 000 livres sterling, soit environ 11 800€, sur la table pour le recruter alors qu'il commençait sa formation à Luton Town. Arsenal a donc rapidement décelé son potentiel, lui qui n'avait que onze ans lors de son arrivée. Et forcément, le gamin a gravi les échelons. Rapidement installé en U18 malgré un jeune âge, le natif de Watford a ensuite intégré la réserve des Gunners la saison passée. Pour ensuite finir en équipe A.

What a night! 🔴⚪️

The Best Day of My Life!!

Thanks to all the fans for your support!!❤️@Arsenal @ArsenalAcademy pic.twitter.com/uvV15zsAIY — Charlie Patino (@CharliePatino10) December 22, 2021

Buteur il y a peu face aux U23 de Manchester United et le portier Dean Henderson, Charlie Patino a donc tapé dans l'œil de Mikel Arteta qui lui a offert un beau cadeau de Noël. «C'est un joueur qui a beaucoup de personnalité et je suis ravi pour lui», a d'ailleurs ajouté le coach d'Arsenal après la partie. Le numéro 87 n'est donc qu'au début de sa carrière mais les promesses sont déjà nombreuses autour de lui. Rendez-vous au prochain numéro...