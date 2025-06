Mondial des Clubs : l’Atlético de Madrid éliminée malgré sa victoire contre Botafogo

L’Atlético de Madrid va vite oublier cette Coupe du monde des Clubs. Après avoir concédé une défaite contre le PSG et une victoire contre Seattle Sounders, les Colchoneros devaient absolument s’imposer contre Botafogo, le leader du groupe. Les hommes de Diego Simeone ont pourtant dominé le premier acte, mais ont été victime de plusieurs décisions arbitrales à leur encontre. Deux penalties ont été revus par le VAR, mais l’arbitre n’a pas bronché (25e et 45e).

Il ne restait alors plus qu’une mi-temps pour aller s’imposer contre les Brésiliens, pas loin d’ouvrir le score grâce à Igor Jesus, stoppé par Oblak (67e). Et le sauveur s’appelait Griezmann, qui redonnait espoir à son équipe (1-0, 87e). Mais pas assez suffisant pour aller chercher la qualification, en revanche cela offre au PSG la première place du groupe, laissant Botafogo à la deuxième place. L’Atlético de Madrid s’arrête donc là et devra se focaliser sur la prochaine saison.