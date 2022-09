Folarin Balogun, la belle pioche du Stade de Reims

C'est l'une des jolies révélations en ce début de saison 2022-2023 de Ligue 1. Du moins, pour ceux qui ne le connaissaient pas en Angleterre, car pour les autres, il s'agit plus d'une simple suite logique pour Folarin Balogun, cet attaquant de 21 ans prêté par Arsenal au Stade de Reims, qui ne demandait qu'à jouer régulièrement pour exprimer tout son talent. Une opportunité que les Rémois ont pris le risque de lui offrir. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'international Espoirs anglais (7 capes, 4 buts) leur rend à merveille la confiance placée en lui.

Barré par la concurrence chez les Gunners (Aubameyang, Lacazette, Nketiah), Folarin Balogun avait déjà passé la deuxième moitié d'exercice 2021-22 en prêt, en Championship, à Middlesbrough (3 réalisations et 3 offrandes en 21 apparitions au total), après avoir surnagé la première partie de saison avec les U23 (13 buts en 11 matchs). L'arrivée de Gabriel Jesus dans le nord de Londres lui a clairement fait comprendre qu'il ne grimperait pas dans la hiérarchie des buteurs aux yeux de Mikel Arteta. Reims, à la recherche d'un attaquant supplémentaire après le départ d'Hugo Ekitike au PSG, a flairé la bonne affaire.

Le Gunner fait déjà parler la poudre

Le nouveau n°29 du club champenois a réalisé des débuts en fanfare en France. À tel point que Folarin Balogun est déjà le meilleur artificier du SDR, avec 5 buts en 6 matchs de championnat. Une performance jamais réalisée par un Rémois depuis Carlos Bianchi en août-septembre 1973 ! De nouveau buteur face au RC Lens dimanche (6ème journée de L1), le jeune anglais arrivé à l'âge de 10 ans à Arsenal a rappelé qu'il ne fallait pas lui laisser une miette dans la surface, sous peine de se faire punir par ce joueur capable de se muer en véritable renard. Autrement, son arrivée a fait du bien aux avant-postes rémois, lui qui est très remuant sur le front de l'attaque, multipliant les courses et les appels de balle.

« Quand j'ai su que je viendrai ici, je savais que ce serait différent, racontait Folarin Balogun à Prime Video dimanche dernier. Je ne connais pas la langue et je suis en train de l'apprendre. Pour moi, c'était important de sortir de ma zone de confort et de trouver un défi. C'est la raison pour laquelle je suis ici. J'espère que c'est la bonne décision et que cela va payer. Mon objectif cette saison ? J'espère marquer 10 buts et faire 5 passes décisives. J'espère apprendre le français avant de partir. Si j'y parviens, je les reverrais à la hausse, mais ce sont mes objectifs. »

Un avenir radieux pour Balogun ?

Aussi altruiste, en témoignent ses deux passes décisives en Ligue 1 depuis le début de saison, Balogun affiche une belle complémentarité avec ses nouveaux partenaires devant. Notamment avec Junya Ito, à qui il est associé à la pointe du 3-4-1-2 d'Oscar Garcia. « Depuis qu'il est arrivé, il est très cohérent dans ce qu'il propose. Il a un énorme volume de jeu et de courses. La complémentarité d'Ito et de Balogun est très intéressante pour nous. Il arrive à être décisif », s'enthousiasmait Will Still, entraîneur adjoint d'Oscar Garcia, au micro de Prime Video après le nul contre Lens.

« Il se crée des occasions, il se déplace bien, il participe au jeu, il combine bien avec les joueurs autour de lui. On est très contents de l'avoir, Ito aussi, on est plus forts offensivement, on fait mal dans les transitions, c'est important pour notre équipe », se félicitait également dimanche, au micro de Prime Video le capitaine du Stade, Yunis Abdelhamid. Il y a peu, Oscar Garcia promettait de grandes choses à Folarin Balogun. « S'il continue comme ça, il deviendra un joueur très important ». Le natif de New York, qui n'a dû se contenter que de deux apparitions en Premier League avec son club formateur depuis 2019, n'en demande pas moins. En attendant, à lui de confirmer son début de saison canon, avant de peut-être enfin exploser au plus haut niveau.