Ryan Giggs tacle Rashford et l’écarte de Manchester United

Ryan Giggs ne croit plus au retour de Marcus Rashford à Manchester United. Dans un extrait du podcast Rio Ferdinand Presents, qui sera diffusé ce vendredi, la légende galloise a livré un avis tranché sur l’attaquant actuellement prêté à Aston Villa. « Je ne pense pas qu’il avait l’air heureux à United. Je pense qu’il a l’air plus heureux maintenant. Je ne pense pas qu’il reviendra », a-t-il lancé, lui qui avait assisté aux débuts du joueur en 2016 sur le banc des Red Devils en tant que membre du staff.

L’ancien capitaine des Red Devils est allé plus loin, critiquant l’attitude de Rashford sur le terrain : « les fans te pardonneront de rater une occasion. Ils ne te pardonneront pas de ne pas travailler assez dur. » Pour Giggs, Rashford a encore le talent, mais a perdu le feu : « mais on dirait qu’il n’y prend pas de plaisir. Et tu dois en avoir. Surtout les joueurs créatifs, les attaquants. Parce que ce sont tes meilleurs moments. Quand ta confiance est élevée, tu essaies des choses. » Reste à savoir si l’international anglais, très performant sous Unai Emery, choisira de rester à Villa… ou de tenter l’aventure à Barcelone, également intéressé.