LdN : l’égalisation sublime de Francisco Conceição contre l’Allemagne

Malmené pendant plus d’une heure par une équipe d’Allemagne bien en place, le Portugal avait besoin d’un miracle pour sortir la tête de l’eau. Et ce mercredi soir, le miracle s’appelait Francisco Conceicao. Sur un raid solitaire parti depuis la ligne médiane, l’ancien joueur de l’Ajax et de Porto s’est défait de deux défenseurs, avant d’envelopper une superbe frappe de l’intérieur du pied.

Il avait répondu à l’ouverture du score de Florian Wirtz, intervenue juste au retour des vestiaires. Ronaldo a par la suite permis aux Portugais de prendre l’avantage. Le vainqueur de cette demi-finale disputera donc la finale de la Ligue des Nations, face à la France ou l’Espagne, qui se retrouvent ce jeudi soir.