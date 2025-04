Arsenal prêt à faire un sale coup au Real Madrid

Une nouvelle déconvenue causée par Arsenal pour le Real Madrid ? Martin Zubimendi, cible des Merengues, se rapprocherait de l’Emirates Stadium. D’après les informations de ESPN, les Gunners sont confiants dans leur capacité à boucler rapidement l’arrivée du milieu de terrain espagnol de la Real Sociedad, malgré l’intérêt madrilène et des touches de Liverpool. Le joueur de 26 ans dispose d’une clause libératoire fixée à 60 millions d’euros, et les négociations seraient déjà bien avancées avec les Londoniens, qui veulent en faire leur première grosse recrue estivale.

La suite après cette publicité

Mikel Arteta, grand fan du joueur, souhaite renforcer un entrejeu possiblement remanié cet été. Thomas Partey et Jorginho sont tous deux en fin de contrat, et un départ de l’Italien vers Flamengo reste d’actualité. Si l’arrivée de Zubimendi serait perçue comme un gros coup, le Real pourrait encore troubler les plans des Anglais dans le cas où Xabi Alonso remplaçait Carlo Ancelotti, dont l’avenir reste plus qu’incertain.