Ligue 1 : le clin d’œil du FC Nantes après la défaite du PSG

Battu par l’OGC Nice ce vendredi, le PSG a buté sur un gardien hors du commun, et a pris l’eau en défense, ne rassurant guère à quelques jours de leur demi-finale aller de Ligue des Champions contre Arsenal. Cette défaite, c’est surtout la fin des rêves d’invincibilité du club sur une saison complète, objectif semi-annoncé par Luis Enrique depuis plusieurs semaines. De quoi offrir à Nantes l’occasion de chambrer les Parisiens.

Auteurs de 32 matches sans défaite en Ligue 1 lors de la saison 1994-1995, le FC Nantes est toujours le détenteur de la plus longue série d’invincibilité en Ligue 1, bien que Paris soit passé tout proche de la faire tomber de nombreuses fois sous l’ère qatarie. Et si le club a eu peur de perdre son record, c’est le cœur léger qu’il a tweeté une photo de ses deux attaquants de l’époque, Patrice Loko et Nicolas Ouédec. Rendez-vous dans une trentaine de matches maintenant pour une nouvelle tentative parisienne.