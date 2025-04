Le tacle de Walid Regragui au Real Madrid

Le sélectionneur du Maroc Walid Regragui a donné un long entretien à AS ce vendredi, en évoquant notamment le cas Lamine Yamal, qu’il a tenté de convaincre de le rejoindre. Regragui n’en garde aucune rancune envers le joueur barcelonais, mais il garde par contre un regard avisé sur le football moderne et l’importance du collectif. C’est en cela qu’il juge la saison du Real Madrid ratée.

« Je n’ai jamais vu une équipe gagner des titres sans un bon groupe. C’est impossible. L’année dernière, au Real Madrid, on voyait une équipe, une famille dans ces matches. Cette année, vous ne voyez pas cette équipe, cette famille, et le résultat vous montre à quoi ressemble le football. Le PSG a eu Messi, Neymar et Mbappé dans la même équipe, et cette année, sans aucun des trois, c’est peut-être la meilleure équipe de son histoire », a lancé le sélectionneur, sans qu’on puisse lui donner tort.