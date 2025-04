Maroc, Espagne : Walid Regragui lâche ses vérités sur le choix de Lamine Yamal

La lutte entre pays pour s’offrir les meilleurs binationaux est un combat sans relâche. Et dernièrement, l’Espagne a remporté l’une de ses plus belles victoires en réussissant à convaincre la pépite du FC Barcelone, Lamine Yamal, de jouer sous ses couleurs au détriment du Maroc. Un choix qui a été immédiatement payant puisque l’ailier, qui compte aujourd’hui 19 sélections (4 buts), a été l’un des titulaires indiscutables de Luis de la Fuente au dernier Euro à seulement 16 ans.

La suite après cette publicité

Buteur décisif en demi-finale face aux Français, Lamine Yamal s’est ensuite offert le luxe de remporter son premier trophée international le lendemain de ses 17 ans. Côté marocain, il est évident que la bande de Walid Regragui aurait aimé profiter des services de l’étoile montante du football mondial. Récemment interrogé par l’émission El Chiringuito sur les dessous du choix de la star barcelonaise, le sélectionneur marocain avait simplement déclaré : « il a été très respectueux envers moi, il m’a dit qu’il se sentait espagnol. » Ce vendredi, Walid Regraagui a expliqué ce choix un peu plus en profondeur dans un entretien accordé à AS.

«Lamine a été très clair»

« C’est facile à expliquer. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que, peut-être le projet qu’on lui a présenté n’était pas bon, que l’entraîneur lui a dit qu’il allait jouer avec les moins de 23 ans. Comment puis-je dire à Lamine Yamal qu’il va jouer avec les moins de 23 ans ! À 16 ans, il jouait dans l’équipe première de Barcelone ! Mais j’ai appelé El Khannous à 18 ans, Ben Seghir à 18 ans… Lamine a été très clair. C’est un joueur qui a joué avec les équipes de jeunes espagnoles (entre 2021 et 2022, Lamine Yamal a joué avec les U15, U16, U17 et U19 espagnols, ndlr). L’Espagne lui a aussi proposé un bon projet. Ils ont été clairs avec lui, comme moi, je suis sûr qu’ils lui ont dit qu’il allait jouer le Championnat d’Europe et qu’il allait être un membre permanent de l’équipe senior. Et ils ne l’ont pas changé. Il y a des gens qui font ça, ils leur disent une chose et puis ils ne la font pas. Ils les font jouer dix minutes et ne les rappellent pas, mais avec lui, ce n’est pas comme ça », a-t-il déclaré, avant de conclure.

La suite après cette publicité

« C’était son choix. Il a été clair avec moi. Je l’ai rencontré après l’une de ses premières titularisations avec Barcelone. Nous n’avions qu’une heure, car il y a un couvre-feu à La Masia, ils doivent entrer avant midi, étant mineurs. Je l’ai rencontré avec son grand-père. Nous avons parlé du projet, du fait qu’il allait avoir une place fixe dans l’équipe, que nous avions la Coupe d’Afrique, une Coupe du monde en 2026 et la Coupe du monde 2030 à la maison. "Tu peux entrer dans l’histoire avec le Maroc…". Je lui ai donné tout l’amour que je pouvais. La fédération a tout essayé. Mais il a choisi sa famille. Il m’a appelé. "Coach, je vais jouer pour l’Espagne", m’a-t-il dit. "Je suis né ici et j’ai joué dans les équipes de jeunes", a-t-il argumenté et j’ai compris que pour lui, c’était la chose la plus normale à faire. Je l’ai remercié pour son respect. Si vous y réfléchissez et que vous changez dans quelques jours, vous avez mon numéro, appelez-moi", lui ai-je dit… (rires). Je lui souhaite bonne chance. » Classe.