Chelsea : Enzo Maresca explique la méforme de Cole Palmer face au but

Leader offensif de Chelsea depuis plus d’un an, Cole Palmer était devenu cet automne une machine à marquer et à faire marquer, portant portant les Blues à une place bien assurée dans le top 4 de Premier League. Mais depuis janvier, l’attaquant anglais connaît une disette comme il n’en a jamais traversé dans sa jeune carrière, avec une série de 16 rencontres sans le moindre but. Pas un problème pour son entraîneur, Enzo Maresca.

«La réalité, c’est que Cole est le même homme, son style de jeu est le même, le manager est le même, le club est le même. C’est juste le mauvais sort qui, en ce moment, lui fait rater le but. Rien de plus», a souligné l’italien. Un manque de chance qui dure, et qui pourrait coûter la Ligue des Champions à Chelsea. Sixièmes de Premier League, les Blues doivent absolument gagner à Everton pour maintenir la pression sur Newcastle et Nottingham.