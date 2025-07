Amical : l’OM ne rassure pas et décroche un nul contre Valence

La préparation se poursuit pour l’OM. Après le festival initial contre l’Excelsior Maassluis (5-0), les joueurs de Roberto De Zerbi avaient été accrochés par Charleroi (1-1) avant de prendre la mesure de Girona (2-0). Poursuivant avec un quatrième match amical en Catalogne du côté de Tarragone contre Valence, les Phocéens avaient à coeur de continuer à engranger de la confiance. Pour cette partie, Roberto De Zerbi misait sur un 3-5-2 avec les trois recrues Facundo Medina, CJ Egan-Riley et Angel Gomes sur le terrain. Jonathan Rowe enchaînait côté gauche avec Mason Greenwood et Amine Gouiri en attaque. De son côté, Valence s’installait en 4-5-1 avec le Français Dimitri Foulquier en défense. Arrivé cet été, Julen Agirrezabala démarrait tout comme Dani Raba, autre recrue des Murciélagos.

Rapidement, l’Olympique de Marseille se mettait en ordre de bataille et monopolisait le ballon. Mason Greenwood prenait sa chance en premier, mais son tir trop écrasé était facilement capté par Julen Agirrezabala (4e). Dans une rencontre qui se déroulait sur un petit rythme, la domination marseillaise était assez stérile et Valence passait proche d’en profiter. Lancé en profondeur, Diego Lopez s’en allait marquer avant d’être signalé hors-jeu (20e). Voulant répondre immédiatement, Adrien Rabiot reprenait un centre de Jonathan Rowe, mais manquait totalement sa reprise (21e). Après une pause fraîcheur à la demi-heure de jeu, Valence revenait sur le terrain avec de meilleures intentions. Hugo Duro s’essayait à une première tentative (31e). Puis, le buteur valencien était trouvé seul devant le but, mais Facundo Medina le gênait et il se manquait totalement (33e).

L’OM arrache le nul

Marseille commençait alors à balbutier même si une belle action collective permettait à Adrien Rabiot de se mettre en position de tir, qui finissait nettement au-dessus du cadre (40e). Finalement, Valence allait trouver la solution grâce à Dani Raba en contre. Lancé en profondeur sur la droite, Luis Rioja centrait en retrait vers l’entrée de la surface pour Dani Raba dont la reprise en première intention se logeait au fond des filets avec l’aide du poteau gauche (1-0, 42e). Mené à la pause, l’OM revenait des vestiaires avec de meilleures intentions et frappait fort. Grâce à un bon pressing et l’appui de Facundo Medina, Jonathan Rowe récupérait un ballon haut. Repiquant de la gauche vers l’entrée de la surface, il allait égaliser d’une sublime frappe enroulée dans la lucarne droite (1-1, 51e).

Revenu au score, Marseille se faisait toutefois peur avec cette erreur de relance de Leonardo Balerdi dont Hugo Duro ne profitait pas (55e). Quelques minutes plus tard, c’est Angel Gomes qui était perturbé par le pressing adverse et qui passait proche de marquer contre son camp en cherchant son gardien en retrait (61e). Malgré cela, Marseille ne perdait pas espoir et passait proche de passer devant. Trouvé dans la surface adversaire, Pierre-Emile Hojbjerg décochait une frappe qui était repoussée par Julen Agirrezabala (78e). Juste après, Adrien Rabiot est sorti touché (81e). Les deux équipes se tiraient la bourre jusqu’au bout, mais se quittent finalement sur un match nul 1-1. Un résultat assez mitigé pour Marseille qui tentera de réagir samedi devant son public de l’Orange-Vélodrome contre un autre historique de Liga avec la réception du Séville FC.