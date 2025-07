Real Madrid : les premiers grands gagnants de l’ère Xabi Alonso

Le Real Madrid est entré dans une nouvelle ère. Après une saison chaotique sur le plan collectif et le départ de Carlo Ancelotti, nouveau sélectionneur du Brésil, le club merengue a décidé de miser sur Xabi Alonso. Considéré comme l’un des coachs les plus bankables de la planète football - notamment après son passage plus que réussi sur le banc du Bayer Leverkusen - l’ancien milieu de terrain de Liverpool a désormais la lourde responsabilité de replacer les Madrilènes au sommet, que ce soit en Liga ou sur la scène européenne. Actuellement sur le sol américain pour disputer la Coupe du Monde des Clubs, le technicien de 43 ans réalise d’ailleurs des débuts plus que prometteurs.

La suite après cette publicité

Tchouameni en patron

Au delà des résultats - le Real Madrid est qualifié pour le dernier carré après sa victoire contre le Borussia Dortmund - le contenu proposé par la formation madrilène est en train de convaincre tout le monde et certains joueurs qui avaient des choses à prouver sont en train de marquer des points. Parmi eux, on retrouve notamment Aurélien Tchouameni. Parfois critiqué la saison passée, l’international français (41 sélections, 3 buts) retrouve aujourd’hui son plein potentiel. Aligné dans un rôle de sentinelle lors des deux premières journées avant de reculer d’un cran face à Salzbourg, l’ancien Monégasque a depuis retrouvé sa place dans le coeur du jeu.

La suite après cette publicité

Titulaire indiscutable et participant à la quasi totalité des rencontres depuis le début de la compétition (remplacé à cinq minutes du terme contre Dortmund), Tchouameni régale. «C’est un pilier fondamental de l’équipe», résumait d’ailleurs le nouveau tacticien madrilène, séduit par les qualités montrées par le Français. De son côté, Marca affirmait même que le premier nom inscrit sur la feuille de Xabi Alonso au moment de faire ses compositions était celui du Tricolore de 25 ans, apprécié pour cette capacité à se sacrifier pour ses coéquipiers. Mais ce n’est pas tout. Si le droitier d’1m88 fait l’unanimité à Madrid, d’autres joueurs de l’effectif ont également tapé dans l’oeil de Xabi Alonso.

Güler et les Garcia montent en puissance

Outre Fran Garcia, buteur contre les Marsupiaux et très à l’aise dans le 4-3-3 merengue, Dean Huijsen n’a lui aussi pas tardé avant de montrer toutes ses qualités à son nouvel entraîneur. Malgré le carton rouge reçu ce samedi soir - qui le privera de la demi-finale face au PSG - l’ex-défenseur de Bournemouth s’est déjà imposé dans la charnière centrale madrilène. Arrivé de Fenerbahce à l’été 2023, Arda Güler (20 ans) profite également de l’arrivée de Xabi Alonso. Titulaire à quatre reprises sur les cinq rencontres disputées par le Real dans cette Coupe du Monde des clubs, le joyau d’Ankara a largement rendu la confiance accordée par son coach. Fort d’une réalisation et deux passes décisives, l’international turc (19 sélections, 4 buts) semble libéré.

La suite après cette publicité

Selon le quotidien AS, le Real Madrid et Xabi Alonso croient d’ailleurs fermement en leur numéro 15 et souhaitent le faire jouer régulièrement. Une dynamique concordant avec la disparition progressive de Rodrygo, poussé vers la sortie, mais également Endrick, repoussé dans la hiérarchie. Que dire enfin de Gonzalo Garcia, la véritable sensation du tournoi. Méconnu du grand public il y a encore quelques jours, l’attaquant espagnol de 21 ans réalise, jusqu’à présent, un Mondial des clubs étincelant. Fort de 4 buts et 1 passe décisive en 5 matches, le numéro 9 inattendu des Merengues a ainsi parfaitement supplée Kylian Mbappé, victime d’une gastro-entérite aiguë en début de compétition.

Gonzalo Garcia a «parfaitement réussi à devenir un élément clé. Il peut offrir ce qu’il a fait lors du dernier match, c’est pourquoi j’ai misé sur lui lorsque Kylian n’était pas disponible. Il a marqué un but et s’est créé trois occasions. C’est important d’avoir des joueurs avec ce sens du but», assurait, à ce titre, Xabi Alonso, totalement charmé par les qualités de l’enfant du club. «C’est le numéro neuf typique, qui sait attendre son opportunité, qui bouge bien. Je suis très content pour lui. Il a des qualités de Raúl dans ses mouvements». S’il n’est pas encore assuré de débuter face au PSG, qui plus est avec le retour de KM9, Gonzalo Garcia reste quoi qu’il en soit l’un des premiers gros coups gagnants de Xabi Alonso.

La suite après cette publicité

Pour vous régaler de cette première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, abonnez-vous gratuitement ici.