L’Inter Miami veut recruter un autre ami de Lionel Messi

Après Luis Suarez, Jordi Alba et Sergio Busquets, Lionel Messi va-t-il réussir à voir débarquer à Miami un autre de ses amis ? C’est fort possible. Les journalistes Fabrizio Romano et Matteo Moretto affirment en chœur que l’Inter Miami négocie avec Rodrigo De Paul.

La suite après cette publicité

Âgé de 31 ans et sous contrat avec l’Atlético de Madrid jusqu’en 2026, le champion du monde argentin ne prolongera pas avec les Rojiblancos. Ces derniers ne veulent pas le voir partir gratuitement dans un an et se sont déjà mis en quête d’un remplaçant. Un départ semble donc plus que jamais possible, d’autant que AS assure que les Madrilènes réclameront 15 M€ à tous les courtisans de De Paul.