Un nouveau gros club européen fonce aussi sur Thiago Almada

L’Olympique Lyonnais l’a échappé belle. Les Rhodaniens ont réussi à faire changer la DNCG d’avis lors de leur passage en appel devant le gendarme financier du football français. « Tout cela a été rendu possible grâce au travail acharné de l’équipe, dont les membres de l’OL, nos prêteurs et actionnaires. Nous avons travaillé jour et nuit, 24h sur 24 depuis 9 jours comme nous savons depuis lundi dernier. Je suis très fière de ce qu’on a pu accomplir par rapport à cette décision », avait indiqué Michele Kang en conférence de presse le jour même.

Pour autant, l’été risque d’être assez compliqué pour les Lyonnais. Une chose est sûre, des départs, et pas des moindres, sont attendus. Malick Fofana, convoité par l’OM comme révélé par nos soins samedi, pourrait ainsi faire ses valises, tout comme Lucas Perri ou Duje Caleta-Car. D’autres joueurs à forte valeur marchande devraient avoir des offres, à l’image de Georges Mikautadze. Clairement, un gros plan d’austérité est prévu pour ce marché estival du côté de la capitale des Gaules.

Une autre grosse offre à venir

Autant dire qu’il est impossible pour l’OL de s’offrir Thiago Almada, que les Lyonnais voulaient conserver dans un premier temps. De retour à Botafogo, et au cœur d’une embrouille entre Textor, Atlanta et la FIFA, il est notamment convoité par Benfica. Et selon Fabrizio Romano, un nouvel intéressé est venu aux nouvelles : l’Atlético de Madrid.

Comme l’indique le journaliste italien, les Colchoneros ont pris des nouvelles samedi pour connaître les exigences de Botafogo. Des premiers contacts entre les deux clubs, alors que les Colchoneros cherchent à ajouter de nouvelles pièces à leur secteur offensif. Pour rappel, le club brésilien pourrait accepter une proposition de 40 millions d’euros pour l’international argentin de 24 ans.