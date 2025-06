L’Inter Miami balance sur l’avenir de Lionel Messi

Alors que la Coupe du Monde des Clubs est arrivée à son terme pour lui, la fin de carrière de Lionel Messi se rapproche de plus en plus. Interrogé sur le sujet, le directeur de la communication de la MLS, Mahonry Mendoza, est resté ferme sur le contrat dont dispose l’international argentin avec l’Inter Miami, et optimiste sur ce qui pouvait se passer après.

«Le contrat de Messi s’étend jusqu’à la fin de l’année, plus précisément jusqu’à la fin de la saison de MLS, et il se poursuivra normalement, après quoi son sort sera décidé par les responsables de l’Inter Miami concernant sa prolongation pour une année supplémentaire. Ils décideront de la question avec le joueur. Jorge Mas, copropriétaire de l’Inter Miami, a déclaré être optimiste quant au maintien de Messi avec l’équipe l’année prochaine, et il sera présent à l’inauguration du Miami Freedom Park, le stade du club, en mars 2026.», a expliqué Mendoza dans une interview accordée au média saoudien Al-Riyadiyah. Alors que l’Arabie saoudite souhaiterait attirer Messi, son avenir est désormais un grand point d’interrogation.