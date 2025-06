Un club de Joseph Oughourlian bientôt racheté en Italie

Serie C

Propriétaire du RC Lens, Joseph Oughourlian est également actionnaire au sein de plusieurs autres écuries, bien plus discrètes que la première. L’une d’entre elles est le Calcio Padova, écurie italienne qui évolue en Serie C. Et visiblement, l’homme d’affaires s’apprête à passer la main. Selon les informations du Corriere del Veneto, le club pourrait être cédé à Prima Capital, fond d’investissement au sein duquel se trouve un entrepreneur originaire de la ville.

Le média transalpin se veut prudent, puisque l’entité blanche et rouge paraissait déjà proche d’une vente au cours des derniers mois, sans que l’opération n’aille à son terme. Mais cette fois-ci semble être la bonne. La semaine à venir serait décisive, à tel point qu’une annonce officielle pourrait avoir lieu ce lundi.