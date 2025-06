Chelsea : la FA accuse Mykhailo Mudryk d’avoir enfreint les règles antidopage

C’est ce qui s’appelle une catastrophe sportive et industrielle. En janvier 2023, Chelsea avait lâché 70 M€ pour doubler Arsenal et s’offrir la pépite ukrainienne du Shakhtar Donetsk, Mykhailo Mudryk. Aujourd’hui, les Gunners ne doivent pas regretter de s’être fait devancer par leurs voisins londoniens. Après 10 buts et 11 passes décisives au compteur, Mudryk a vu son rêve bleu s’effondrer le 17 décembre 2024 lorsque la presse de son pays a révélé que le jouer avait été testé positif à un contrôle antidopage.

Mudrykl aurait pris du meldonium, un produit interdit assez prisé en Europe de l’Est et qui avait valu des ennuis à ‘l’ancienne joueuse de tennis, Maria Sharapova. Suspendu des terrains depuis le mois dé décembre 2024, l’Ukrainien était sorti du silence pour faire part de sa surprise. «Je peux confirmer qu’il m’a été notifié qu’un échantillon que j’ai fourni à la FA contenait une substance interdite. C’est un choc total, car je n’ai jamais utilisé sciemment de substances interdites ni enfreint de règles, et je travaille en étroite collaboration avec mon équipe pour déterminer comment cela a pu se produire».

Mudryk encourt jusqu’à 4 ans de suspension

Depuis, Chelsea a mis son joueur de côté, l’excluant des célébrations lors de la victoire en Ligue Europa Conference , par exemple. Le joueur, lui, tente de rester en forme en vue d’un retour. Sauf que le Telegraph vient de lâcher un sacré pavé dans la mare. Suspendu à titre provisoire par la fédération anglaise (FA) en attendant les résultats de l’échantillon B, Mudryk vient de voir la FA l’inculper officiellement pour avoir enfreint les règles d’antidopage.

«Nous pouvons confirmer que Mykhailo Mudryk a été inculpé pour violation des règles antidopage, alléguant la présence et/ou l’utilisation d’une substance interdite, conformément aux articles 3 et 4 du règlement antidopage de la Fédération anglaise de football (FA). Comme il s’agit d’une affaire en cours, nous ne sommes pas en mesure de faire d’autres commentaires pour le moment», indique le communiqué de la FA au journal. Concrètement, Mudryk encourt jusqu’à quatre ans de suspension. Sous contrat jusqu’en 2031, l’Ukrainien a chois de se faire défendre par le même cabinet d’avocats qui avait réussi à obtenir une réduction e peine pour un certain Paul Pogba…