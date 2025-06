Les explications ambitieuses de Tottenham pour justifier le limogeage de Postecoglou

Nommé à la tête de Tottenham en 2023, Ange Postecoglou a été démis de ses fonctions à la fin de cette saison 2024/2025 pourtant marquée par un score en Ligue Europa et une Supercoupe d’Europe à disputer face au Paris Saint-Germain. Pour la première fois, le président des Spurs, Daniel Levy, est sorti du silence pour justifier le choix du club londonien de se séparer de Postecoglou et de le remplacer par Thomas Frank.

« Vous avez vu le déferlement d’émotions lors du défilé. C’était tout simplement incroyable. Nous avons gagné un trophée européen. Mais ce n’est pas suffisant. C’est ce que nous n’avons pas fait qui est le plus important. Nous devons gagner le championnat. Nous voulons gagner la Premier League. Nous voulons gagner la Ligue des Champions. Nous voulons gagner. Je suis très reconnaissant à Ange. Je ne regrette pas d’avoir nommé Ange. Lors de sa première saison, nous avons terminé cinquièmes et lors de la deuxième, nous avons été ravis de remporter le trophée. Mais nous devons être compétitifs dans toutes les compétitions et nous avons senti que nous avions besoin d’un changement. J’ai d’excellentes relations avec lui. Je lui ai dit qu’il ferait toujours partie de notre histoire. Lui et sa famille seront toujours les bienvenus. C’était une décision collective. Ce n’était pas ma décision. Nous faisons tout ensemble. Émotionnellement, c’était difficile, mais nous pensons avoir pris la bonne décision pour le club », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Skysports.