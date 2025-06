Botola : ça commence à bouger pour la sensation Anas El Mahraoui

Ces dernières années, le championnat marocain a sorti quelques pépites. La dernière en date se nomme Hamza Igamane, qui a explosé cette saison du côté des Glasgow Rangers. Et en attendant de voir son ancien coéquipier du FAR Amine Zouhzouh s’envoler vers l’Europe, un autre joueur pourrait bien faire ses valises. Il s’agit d’Anas El Mahraoui. L’attaquant de 24 ans a inscrit 10 buts en 29 matches de championnat et son profil d’attaquant vif et fin techniquement séduit plusieurs clubs.

Selon nos informations, le joueur du COD Meknès a des intérêts concrets de la part des FAR de Rabat. En Afrique, le club égyptien du Zamalek a aussi montré un intérêt. Mais Anas El Mahraoui a aussi des touches en Europe. Selon nos indiscrétions, des clubs de Ligue 2 ont pris des renseignements sur le joueur. Son profil est aussi étudié par des clubs de Ligue 1 alors que le club grec d’Atromitos est également sur le dossier.