Real Madrid : Alexander-Arnold récupère un numéro de maillot emblématique

Après Dean Huijsen la semaine dernière, c’était au tour de Trent Alexander-Arnold d’être officiellement présenté à la presse par le Real Madrid. L’ancien joueur des Reds avait opté pour des tons sobres et passe-partout avec un costume noir, avant d’arborer la nouvelle tunique de son club. Contrairement à Liverpool, où il avait fait sa légende avec le numéro 66 sur le dos, l’international anglais portera cette fois un numéro plus classique, mais pas moins emblématique.

Effectivement, le défenseur de 26 ans a opté pour le numéro 12, porté pendant plus de 10 ans par un certain Marcelo (Camavinga l’avait aussi eu à ses débuts). En revanche, l’Anglais a été contraint de choisir un format raccourci pour son flocage. Etant donné que son nom totalise 17 caractères, et que la boutique officielle du club se limite à 11, son maillot affichera "Trent", et non pas Alexander-Arnold.