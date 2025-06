Al-Nassr avance très sérieusement pour Kim Min-jae !

Arrivé à l’été 2023 en provenance de Naples, où il avait été l’un des artisans du Scudetto historique, Kim Min-jae suscitait de grandes attentes au Bayern Munich. Solide, rapide et impérial dans les duels, le défenseur central sud-coréen devait incarner le nouveau pilier de la défense bavaroise. Pourtant, sa première saison en Bundesliga a été en demi-teinte. Malgré un bon début, ses performances se sont progressivement détériorées, notamment lors des matchs à haute intensité, où ses erreurs de concentration ont parfois coûté cher. En Ligue des Champions comme en championnat, il a eu du mal à retrouver l’impact qu’il affichait en Italie. Pourtant les intérêts ne manquaient pas à l’appel dès l’ouverture du marché, avec notamment une rencontre avec Luis Campos pour le PSG ou les autres rumeurs le liant à un package pour Rafael Leao à l’AC Milan.

La forte concurrence en défense centrale, notamment avec Hiroki Ito, Dayot Upamecano et plus tard Eric Dier, n’a pas facilité son intégration durable dans le onze titulaire. Kim a souvent été relégué sur le banc lors des rencontres cruciales en seconde partie de saison, un signal clair d’un manque de confiance de la part du staff technique. S’il a montré des qualités indéniables dans la relance et le marquage, son adaptation au style de jeu du Bayern et à l’intensité de la Bundesliga a laissé à désirer. Cette saison en demi-teinte pourrait expliquer son ouverture à un départ, alors qu’Al-Nassr se montre très insistant pour le faire venir en Arabie saoudite, à l’heure où le Bayern a officiellement accueilli Jonathan Tah.

En partance pour Riyad ?

Selon nos informations, Al-Nassr intensifie ses efforts pour recruter Kim Min-jae, le défenseur central sud-coréen actuellement sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2028. Le club saoudien insiste avec agressivité ces derniers jours afin de convaincre le joueur et son entourage. Des discussions avancées seraient en cours, et la volonté d’Al-Nassr de faire venir le roc défensif de 28 ans ne fait aucun doute. Après avoir déjà attiré plusieurs stars du football européen, le club de Riyad semble déterminé à renforcer sa ligne défensive en s’attachant les services de l’ancien joueur de Naples.

De son côté, Kim Min-jae serait ouvert à un départ vers l’Arabie saoudite. Le joueur verrait d’un bon œil ce nouveau défi, tant sur le plan sportif que financier. Arrivé au Bayern à l’été 2023 après une saison impressionnante en Serie A, il n’a pas pleinement convaincu en Bundesliga malgré un temps de jeu conséquent. Un transfert vers Al-Nassr pourrait donc représenter une opportunité de relance dans un environnement où de plus en plus de joueurs de renom trouvent un second souffle. Reste désormais à voir si les négociations aboutiront à un accord définitif dans les jours à venir.