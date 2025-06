Affaire Hamraoui : Daniel Riolo condamné pour diffamation contre Aminata Diallo

Daniel Riolo a été condamné ce jeudi 12 juin par le tribunal correctionnel de Paris. L’éditorialiste et journaliste de RMC était poursuivi en diffamation par l’ancienne joueuse du PSG, Aminata Diallo, pour l’avoir présentée comme l’instigatrice de l’agression de sa coéquipière Kheira Hamraoui, en novembre 2021, en région parisienne.

Aminata Diallo avait porté plainte en mars 2023 suite aux propos tenus par le journaliste lors d’une émission de l’After. Des propos non sans conséquences, puisque la 17e chambre a estimé ce jeudi que Daniel Riolo, qui «se revendique non seulement éditorialiste mais également journaliste», n’a «pas procédé à l’enquête sérieuse qui est attendue de lui en cette qualité», en se basant uniquement sur un rapport de police à un moment donné de l’enquête, relate Ouest-France. Le tribunal l’a ainsi condamné à 500 euros d’amende avec sursis, et à verser 4 000 € à Aminata Diallo en dommages et intérêts et frais d’avocats.