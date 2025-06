Le président du Wydad lâche ses vérités sur la folle rumeur Cristiano Ronaldo

Invité du dernier épisode de l’After Afrique, Hicham Ait-Menna, président du Wydad Athletic Club (WAC), est revenu sur la rumeur Cristiano Ronaldo. Pour rappel, plusieurs informations ont récemment circulé autour d’une possible signature de la star portugaise de 40 ans, qui aurait réfléchi à l’idée de rejoindre le club basé à Casablanca afin de disputer la Coupe du monde des clubs cet été (14 juin-13 juillet). Hicham Ait-Menna, qui a également avoué avoir tenté - sans succès - les coups Sofyan Amrabat et Amine Harit en vue du Mondial des clubs, a d’ailleurs confirmé une prise de contact.

«Cristiano Ronaldo ne serait pas venu pour l’argent parce qu’il n’en a pas besoin. Je ne sais pas comment la rumeur a circulé. Mais c’est vrai que j’avais contacté l’un de ses amis agents, il y a trois mois et demi ou quatre mois, en lui disant: 'Est-ce qu’il ne voudrait pas jouer la Coupe du monde des clubs ?' Il m’a répondu: 'Écoute, je ne pense pas’. Je pense que la Fifa était aussi intéressée pour faire venir des joueurs qui évoluent en Arabie saoudite. Pour donner plus d’engouement à cette édition qui est la première». Et d’ajouter : «il n’y a jamais eu de vraies négociations pour ce joueur. Nous aurions souhaité l’avoir mais financièrement nous n’aurions pas pu payer le prix qu’il vaut. Sauf s’il avait montré de l’intérêt… Je suis même revenu deux ou trois à la charge».