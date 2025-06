Tottenham : Ange Postecoglou pourrait déjà retrouver un banc

Renvoyé de Tottenham malgré le succès des Spurs en finale de Ligue Europa contre Manchester United, Ange Postecoglou pourrait très vite retrouver un banc et un poste d’entraîneur. En effet, selon le Telegraph, Al-Ahli aurait fait de l’entraîneur australien sa priorité. Vainqueurs de la Ligue des Champions asiatique le mois dernier, les Saoudiens cherchent à remplacer Matthias Jaissle par un technicien plus réputé, et auraient jeté leur dévolu sur Postecoglou.

La suite après cette publicité

Du côté de Tottenham, le départ de l’Australien a fait du bruit surtout dans le vestiaire, ou les joueurs n’ont pas compris et surtout pas apprécié ce changement à la tête de l’équipe. Une belle réussite d’Ange Postecoglou au Moyen-Orient pourrait continuer d’attiser les regrets des supporters comme des joueurs la saison prochaine, si les Spurs ne parviennent pas à performer…