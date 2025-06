Leroy Sané fait ses adieux au Bayern Munich

Fin de parcours pour Leroy Sané. Arrivé en 2020 au Bayern Munich en provenance de Manchester City, l’ailier allemand arrivait en fin de contrat cet été. Malgré des discussions entamées pour prolonger ces dernières semaines, le joueur a pris la décision de s’engager librement à Galatasaray, qui devrait prochainement officialiser son arrivée. Sur ses réseaux sociaux, le joueur a fait ses adieux au Bayern Munich, où il aura disputé 220 matchs (61 buts), et notamment remporté 4 Bundesliga, 2 Supercoupes d’Allemagne ou encore une Coupe du Monde des clubs.

«Chers fans du Bayern, après 5 années intenses ici à Munich, j’ai décidé de commencer un nouveau chapitre pour la saison à venir. Je suis incroyablement fier d’avoir porté le maillot du meilleur et du plus grand club d’Allemagne pendant plus de 200 matchs et je chérirai toujours les titres que nous avons remportés ensemble. Merci au club, aux entraîneurs, à tous ceux qui sont dans les coulisses, à mes coéquipiers, et surtout à vous, les fans, pour le temps que nous avons partagé et les souvenirs que nous avons créés. Je serai toujours reconnaissant pour mon passage ici au Bayern», a écrit le joueur sur son compte Instagram.