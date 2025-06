OM : les vérités de Roberto De Zerbi sur l’intérêt de l’Inter

Ces dernières semaines, l’Italie nous a proposé un énorme jeu de chaises musicales chez les entraîneurs. Et à Milan, le nom de Roberto De Zerbi a souvent été cité. Tout d’abord pour succéder à Sergio Conceição, puis à l’Inter après les rumeurs de départ de Simone Inzaghi à Al-Hilal. Interrogé sur l’intérêt intériste, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a confié qu’il n’avait jamais pensé à lâcher le club phocéen.

« On parlait de moi à l’Inter, mais l’Inter ne m’a jamais appelé. Puis j’ai commencé il y a 20 jours à parler aux futurs joueurs, nous étions à Miami avec le président et le directeur au propriétaire : j’aime quand je m’engage à aller jusqu’au bout. Ce n’était pas tant une question d’équipe : de même que lorsque je me sens trahi, il n’y a pas de contrat qui tienne et je pars. Partir simplement parce que quelque chose de mieux se présente irait à l’encontre de ma façon de penser », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Tuttosport.