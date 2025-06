Ange Postecoglou renvoyé de Tottenham

Au terme d’une saison ratée à 90% mais sauvée par un sacre en Ligue Europa synonyme de qualification en Ligue des Champions, Ange Postecoglou prend la porte. Comme indiqué par The Telegraph cet après-midi, le coach australo-grec a été informé de son renvoi ce vendredi. Tottenham a officialisé la nouvelle dans la soirée : «suite à un examen des performances et après une réflexion approfondie, le Club peut annoncer qu’Ange Postecoglou a été démis de ses fonctions. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Ange pour son engagement et sa contribution durant ses deux années au Club», indique le communiqué.

Cette saison, les Spurs avaient terminé 17es de Premier League, après avoir déjà été éliminés en 1/8es de finale de FA Cup contre Aston Villa, et en demi-finale de League Cup contre Liverpool. Arrivé il y a deux ans, Postecoglou pourrait être remplacé par l’entraîneur de Brentford Thomas Frank, avec qui la direction des Spurs a déjà pris langue selon nos informations.