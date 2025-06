Tottenham : c’est le chaos total dans le vestiaire après le renvoi de Postecoglou

Si Ange Postecoglou a remporté la Ligue Europa, premier trophée des Spurs depuis presque 20 ans, ce titre n’a pas fait oublier la calamiteuse 17e place de son équipe en Premier League. Structuré comme un club du BIG 5 anglais, et rodé aux compétitions continentales, Tottenham a sauvé sa saison avec cette qualification insoupçonnée en Ligue des Champions, obtenue grâce à sa victoire contre Manchester United en finale de C3.

La suite après cette publicité

Pas de quoi sécuriser l’avenir du coach australo-grec pour autant, puisque hier, le club londonien a officialisé son renvoi, 24 mois après son arrivée depuis le Celtic Glasgow. 24 mois durant lesquels il aura tissé de véritables liens avec ses joueurs, comme l’avaient laissé deviner les scènes de joie après le sacre en Ligue Europa. « Je ne gagne pas habituellement des trophées, je les gagne TOUJOURS lors de ma deuxième année », avait repris en chœur plusieurs d’entre eux, en référence à une phrase prononcée par le coach ces dernières années. Aujourd’hui, son départ serait d’ailleurs vécu comme un crève-cœur par beaucoup d’entre eux.

La suite après cette publicité

Plusieurs joueurs veulent partir

Comme le révèle The Telegraph ce samedi, ils sont nombreux à avoir exprimé leur exaspération suite à la décision du club de s’en séparer, et le journal parle même d’une «possible révolte» dans les prochaines semaines. Certaines sources ont affirmé que plusieurs joueurs souhaitaient par ailleurs quitter Tottenham dès cet été. Son Heung-min, au club depuis 2015, aurait par exemple laissé certains de ses coéquipiers et membres du staff avec l’impression qu’il pourrait changer d’air rapidement, alors que l’Arabie saoudite le convoite.

«Postecoglou a gagné un trophée. Personne ne l’a fait, alors… écoutez, ce n’est pas à moi ni aux joueurs de décider, mais il faut regarder les faits en face. C’est lui l’entraîneur qui a ramené un trophée », avait déclaré le Sud-Coréen ces derniers jours. Cristian Romero, également très proche de Postecoglou, est lui courtisé par l’Atlético de Madrid. Cette semaine, Pedro Porro avait aussi déclaré que les rumeurs de renvoi de Postecoglou l’avaient affecté, et rappelé que tout le groupe voulait qu’il reste. Quant à James Maddison, il a liké une vidéo sur les réseaux sociaux d’une interview dans laquelle l’homme de 59 ans affirmait que le club pouvait désormais capitaliser sur son succès en Ligue Europa. En interne, l’impression générale est la suivante : le successeur de Postecoglou va faire face à un immense défi pour remobiliser tout le monde.