Rayan Cherki a choqué l’Europe, le Bayern Munich s’attaque à Rafael Leão

Rayan Cherki a éclaboussé de son talent

Si il y a un héros à ressortir de ce match fou entre l’Espagne et la France, c’est bien Rayan Cherki. Pour sa première sélection en A, le crack de l’OL a choqué tout le monde en étant impliqué sur 3 buts. «Un but absolument magique, une galette déposée sur la tête de Kolo Muani et des caviars, en veux-tu en voilà. Les débuts fracassants de Cherki», s’enflamme Le Progrès. «Quel but, quels débuts», lâche L’Equipe dans ses pages intérieures. En moins de 30 minutes, le joueur de 21 ans a fait parler toute sa classe et sonné la révolte dans les rangs français. Coincidence ou non, Manchester City a fait une première offre à l’OL hier soir. Et le montant proposé par les Anglais n’a pas enthousiasmé les Gones puisque les Anglais ont envoyé une offre de 22,5 M€ correspondant au montant de l’accord convenu entre Cherki et l’OL lorsque le joueur a accepté de prolonger son bail. Au vu de sa prestation hier et malgré un contrat qui expire en 2026, il va clairement falloir mettre plus pour s’offrir les services de Rayan Cherki.

Le Bayern Munich veut renforcer son attaque

Du côté de l’AC Milan, le départ de Rafael Leão se précise. Comme le rapporte Tuttosport, le Bayern Munich est venu aux renseignements pour l’attaquant portugais. L’AC Milan a fixé son prix à près de 100 M€, mais le club allemand souhaite négocier son prix à la baisse. Le profil de Rafael Leão est apprécié en Bavière où on considère son potentiel et sa polyvalence comme très intéressants. Affaire à suivre de près.

Liverpool garde sa position à propos de Luis Diaz

Du côté de Liverpool, la direction a tenu à envoyer un avertissement clair au Barça pour Luis Diaz, comme le relaye le Daily Mail. Les Reds conseillent au Barça d’oublier de recruter l’ailier… Arne Slot compte sur le Colombien qui a déclaré ceci hier. « Je suis très heureux à Liverpool, je l’ai toujours dit. J’attends de voir ce qui se passe. Si Liverpool nous accorde une bonne prolongation ou si je dois aller au bout de mon contrat de deux ans, je serai content. Tout dépend d’eux. » Selon le Daily Star, Liverpool n’a pas l’intention de prolonger son joueur, mais ne compte pas le vendre cet été. Au Barça, cette sortie de Luis Diaz est perçue comme un moyen de pression sur son club. Sport croit toujours en l’arrivée de l’ailier, considéré comme la priorité estivale d’Hansi Flick. Pour rappel, Liverpool a fixé le prix de son joueur à 85 M€. Un montant sur lequel Al-Nassr pourrait s’aligner.