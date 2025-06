Lens : Pierre Sage a signé son contrat jusqu’en 2028

Le RC Lens est tombé d’accord ce lundi pour l’arrivée de Pierre Sage au poste d’entraîneur principal. L’ancien coach de l’Olympique Lyonnais s’est engagé avec les Sang et Or jusqu’en juin 2028 selon nos informations, marquant un nouveau chapitre ambitieux pour le club nordiste.

Pierre Sage succède à Will Still, dont le passage au club aura été de courte durée. Avec cette nomination, le RC Lens mise sur la continuité d’un projet basé sur le jeu et la progression des jeunes talents, dans la lignée de la philosophie prônée par Sage à Lyon.