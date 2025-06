Pierre Sage et le RC Lens, c’est bouclé !

Libre de tout contrat depuis son départ de l’Olympique Lyonnais, Pierre Sage va s’offrir un nouveau challenge. Comme nous vous le révélions ces derniers jours, le technicien français va s’engager du côté du RC Lens, sans coach depuis le départ de Will Still. Il ne manque désormais plus que l’officialisation.

Ciblé par de nombreuses écuries, le Français de 46 ans a finalement opté pour le projet des Sang et Or. Selon nos indiscrétions, Pierre Sage a d’ores et déjà signé son nouveau contrat et va donc devenir le nouvel entraîneur des Lensois. L’ancien tacticien rhodanien s’apprête désormais à constituer son nouveau staff.